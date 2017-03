Un Rudy Gobert des grands soirs

Pour la troisième fois seulement de la saison, Houston a concédé une deuxième défaite de rang. Les Rockets se sont inclinés 115-108 sur leur parquet devant Utah, conduit par Rudy Gobert.

Utah a toujours fait la course en tête. Le Jazz a su parfaitement gérer l'avantage acquis à la pause (64-53). Le manque de réussite à 3 points - 8 sur 32 - explique en grande partie cette défaite devant un Jazz emmené par un Rudy Gobert des grands soirs (23 points).



La soirée a également été marquée par la défaite à domicile de Golden State face à Boston (99-86). L'absence de Kevin Durant se fait de plus en plus ressentir dans le camp des Warriors. Leader de la Conférence Ouest, Golden State ne compte plus qu'une victoire et demie d'avance sur San Antonio. Victorieux 114-104 à domicile de Sacramento, les Spurs ont cueilli une neuvième victoire de rang.



Enfin à la Nouvelle-Orléans, Anthony Davis, le MVP du dernier All Stars Game s'est blessé au poignet lors de la défaite 94-87 des Pelicans devant Toronto. Il a été victime d'une faute de Norman Powell sur la dernière possession de la première mi-temps. Il a tiré deux lancers francs après, mais il n'est plus revenu sur le parquet. Les examens n'ont révélé aucune lésion.