Un peu de Kobe Bryant aux Lakers

Les Los Angeles Lakers nomment au poste de manager général Rob Pelinka, ancien agent de joueurs et notamment de Kobe Bryant. "J'ai travaillé régulièrement avec Rob lors des dernières années et nous savons qu'il connait parfaitement le fonctionnement de la NBA et du basket", a expliqué Jeanie Buss, la présidente et co-propriétaire des Lakers. "Dans nos récentes discussions, il a montré qu'il partageait notre ambition de refaire des Lakers un club de l'élite", a-t-elle poursuivi.



Pelinka, 47 ans, va travailler sous la responsabilité de "Magic" Johnson, nommé président des opérations basket-ball le mois dernier. Il était notamment l'agent de Kobe Bryant, qui a pris sa retraite en 2016, et de James Harden, la star de Houston. Bryant, qui a remporté cinq titres NBA avec les Lakers, a salué le choix de son ancienne équipe: "Personne ne connait le business du basket aussi bien que Rob", a-t-il indiqué sur Twitter.





