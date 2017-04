Un début douloureux pour Gobert

Les débuts de Rudy Gobert en play-offs se sont résumés à 17 secondes ! Le Français est sorti blessé au genou gauche. Utah s'est néanmoins imposé face aux LA Clippers (97-95).

Après quatre années d'attente, Rudy Gobert découvrait au Staples Center les play-offs NBA, mais le pivot français n'a guère eu le temps de savourer ce nouveau cap. Sur la première action du match, Gobert a été percuté par l'ailier camerounais des Clippers Luc Mbah a Moute alors qu'il faisait écran pour protéger son coéquipier Gordon Hayward. Bousculé à pleine vitesse alors que son genou gauche était en hyper-extension, l'international français s'est aussitôt effondré. Il a tenté de se relever et s'est traîné sur quelques mètres, avant d'être relevé par deux soigneurs qui l'ont accompagné dans les vestiaires. Ils n'en est pas ressorti. Il souffre d'une entorse du genou gauche. Si un premier examen a révélé qu'il ne souffrait pas d'une blessure grave aux ligaments croisés, il faudra attendre dimanche, pour savoir si Gobert, devenu en novembre dernier le sportif français le mieux payé avec son contrat de 102 millions de dollars sur quatre ans, pourra rejouer lors de ce premier tour des play-offs.



Sans Gobert, candidat au titre de meilleur défenseur de NBA (14 points de moyenne, 12,8 rebonds et 2,6 contres par match), le Jazz a tout de même surpris les Clippers en marquant le panier de la victoire à la dernière seconde par Joe Johnson.



Tony Parker et San Antonio ont idéalement lancé leur 1er tour. Les San Antonio Spurs ont dominé les Memphis Grizzlies 111 à 82 dans une rencontre à sens unique à partir de la deuxième période. Seul Marc Gasol, opposé à son frère ainé Pau, a posé des problèmes aux Spurs avec ses 32 points et son 11 sur 18 au tir. Mais Kawhi Leonard (32 pts), LaMarcus Aldridge (20 pts) et Tony Parker (18 points) ont pris rapidement le dessus et assuré la victoire de leur équipe.



Le Français devient, ses 3.903 points en carrière, le neuvième meilleur marqueur en play-offs de l'histoire de la NBA en dépassant la légende des Celtics Larry Bird (3.897 pts).