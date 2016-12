Tony Parker retrouve ses marques

Avec 18 points et 5 passes décisives en seulement 22 minutes de jeu, Tony Parker a démontré qu'il fallait encore compter sur lui la nuit dernière, lors de la victoire de San Antonio face à Portland.



San Antonio, privé à nouveau de Kawhi Leonard, malade, a souffert face à Portland, mais s'est tiré d'affaires (110-94) grâce à son meneur français Tony Parker, vendredi. Les Spurs ont enchaîné une quatrième victoire de suite et sont toujours 2e de la conférence Ouest, mais ce 27e succès de la saison a été long à se dessiner.



Portland, sans sa star Damian Lillard pour le troisième match de suite, a dominé les débats lors de deux premières périodes laborieuses durant lesquelles les Spurs, relégués à douze points (46-34), ont multiplié les pertes de ballon (14 pour un total de 16). De retour des vestiaires, la franchise texane a repris petit à petit l'ascendant grâce à Jonathon Simmons (19 pts), Danny Green (18 pts) et Parker, tandis que LaMarcus Aldrige s'est contenté de huit points. Parker a fini la rencontre avec 18 points et cinq passes décisives en seulement 22 minutes de jeu.



Portland, malgré les 29 points de C.J. McCollum, a concédé sa septième défaite lors de ses huit derniers matches et s'éloigne des places qualificatives pour les play-offs (10e, 14 v-21 d).





Résultats de la nuit

Atlanta - Detroit 105 - 98

Golden State - Dallas 108 - 99

San Antonio - Portland 110 - 94

Boston - Miami 117 - 114

Denver - Philadelphie 122 - 124

La Nouvelle-Orleans - New York 104 - 92

Houston - LA Clippers 140 - 116

Minnesota - Milwaukee 116 - 99

Washington - Brooklyn 118 - 95

Indiana - Chicago 111 - 101