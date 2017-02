San Antonio s'impose à LA, Westbrook brille encore

Les San Antonio Spurs se sont imposés 119-98 dans la salle des LA Lakers, tandis que Russell Westbrook a signé son 29e triple-double de la saison, la nuit dernière en NBA.

Les San Antonio Spurs ont parfaitement achevé leur séquence de 9 matches à l'extérieur par une victoire à Los Angeles. Chaque année à cette époque la franchise texane doit en effet libérer sa salle utilisée pour le célèbre rodéo de San Antonio. Dans la salle des LA Lakers, Tony Parker a inscrit 8 points et délivré 8 passes en seulement 20 minutes de temps de jeu. Le bilan de ce "rodéo trip" 2017 est positif : 7 victoires et 2 défaites.



Mais la star de la soirée fut comme chaque nuit ou presque Russell Westbrook qui a signé son 29e triple-double de la saison lors de la victoire d'Oklahoma City contre La Nouvelle-Orléans (118-110), avec 41 points, 11 rebonds et 11 passes décisives.



Autre résultat notable de la soirée : les LA Clippers ont été poussés en prolongation par Charlotte (124-121 a.p.). Les 34 points inscrits par Kemba Walker et les 31 points et 8 rebonds de Nicolas Batum n'auront pas permis à l'équipe de Michael Jordan de réaliser l'exploit.



Signalons enfin une défaite de Washington à domicile. C'est rare cette saison. Utah Jazz s'est imposé dans ma capital, 102-92, grâce à un bon Rudy Gobert auteur de 15 points et 20 rebonds. Le pivot français a toutefois appris qu'il était sanctionné d'une amende de 25.000 dollars pour avoir touché le bras d'un arbitre lors de la rencontre face à Milwaukee, vendredi.





Résultats de la nuit

LA Clippers - Charlotte 124 - 121 a.p.

Toronto - Portland 112 - 106

Detroit - Boston 98 - 104

Oklahoma City - La Nouvelle-Orleans 118 - 110

Washington - Utah 92 - 102

Denver - Memphis 98 - 105

Milwaukee - Phoenix 100 - 96

LA Lakers - San Antonio 98 - 119