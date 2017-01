San Antonio mate Cleveland

San Antonio, pourtant privé de Pau Gasol et de Tony Parker, s'est imposé sur le parquet du champion en titre Cleveland 118 à 115 en prolongation, grâce à un nouveau festival offensif de Kawhi Leonard, la nuit dernière en NBA.

Moins médiatisé que LeBron James, Russell Westbrook ou James Harden, Kawhi Leonard réalise, sans bruit, une saison exceptionnelle. Contre les Cavaliers, il a encore amélioré son record de points (41) et a enchaîné un sixième match de suite à plus de 30 points, imitant Tim Duncan, le seul joueur des Spurs à avoir réussi une telle série auparavant.



Cleveland a pourtant pris le meilleur départ dans ce match, mais n'a jamais réussi à distancer les Spurs qui n'ont pas souffert des absences de Gasol, opéré après s'être fracturé la main gauche, et de Parker, en délicatesse avec une cheville. Distancé de cinq points (107-102) à deux minutes de la sirène, Cleveland a arraché la prolongation grâce à LeBron James (29 pts, dont 10 en 4e période). Mais "King James" a perdu pied ensuite, avec deux ballons perdus (pour un total de sept), et Leonard a offert la victoire à son équipe avec une interception et un dunk dans les dernières secondes.



Les Spurs ont signé leur 34e victoire en 43 matchs et restent 2e de la conférence Ouest. Cleveland caracole toujours en tête de la conférence Est (30 v-12 d) mais a perdu son deuxième match au sommet en moins d'une semaine, après sa déroute à Oakland contre Golden State (126-91).





Résultats de la nuit

Cleveland - San Antonio 115 - 118 a.p.

Chicago - Sacramento 102 - 99

New York - Phoenix 105 - 107

Miami - Milwaukee 109 - 97

Denver - LA Clippers 123 - 98

Utah - Indiana 109 - 100

Memphis - Houston 95 - 119

Charlotte - Brooklyn 112 - 105

Atlanta - Philadelphie 110 - 93

Detroit - Washington 113 - 112

Boston - Portland 123 - 127 a.p.