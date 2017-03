San Antonio marque le pas face à Portland

Une 15e défaite pour les Spurs en 67 matchs de championnat cette nuit face à Portland (110-106). San Antonio est toujours privé de Tony Parker, le Français souffre d'un mal de dos.



Première défaite depuis fin janvier pour San Antonio cette nuit face à Portland (110-106). 9 victoires consécutives et le coup d'arrêt pour les Spurs, qui n'ont pas réussi à l'emporter face aux Trail Blazers dans un très beau match qui a animé la nuit NBA. Portland était plus fort, emmené par une belle attaque. "Les Trail Blazers ont très bien joué en attaque et on n'a pas réussi à marquer Damian Lillard comme il fallait. Ils ont fini fort, c'est une bonne leçon, un match dure 48 minutes", a souligné Gregg Popovich à la fin de la rencontre. Kawhi Leonard a marqué 34 points dans ce match. Alors que LaMarcus Aldridge (19 points cette nuit) a été autorisé à rejouer avec son équipe après quelques jours de repos pour un problème cardiaque. L'absence de Tony Parker, souffrant toujours d'un mal de dos, prouve que c'est un joueur très important pour l'équipe, qui ne trouve pas les solutions optimales en attaque. Cette défaite est très importante pour le classement de la Conférence Ouest, Golden State compte maintenant une victoire d'avance sur San Antonio.



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

LA Clippers - Milwaukee 96 - 97

Boston - Minnesota 117 - 104

Miami - La Nouvelle-Orleans 120 - 112

Detroit - Utah 83 - 97

Washington - Dallas 107 - 112

Indiana - Charlotte 98 - 77

Phoenix - Sacramento 101 - 107

Chicago - Memphis 91 - 98

Houston - LA Lakers 139 - 100

San Antonio - Portland 106 - 110