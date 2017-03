San Antonio et Cleveland renouent avec la victoire

Une belle nuit pour San Antonio et Cleveland. Les Spurs ont battu Sacramento 118 à 102 et les Cavaliers se sont imposés dans la douleur face aux Lakers (125-120).

53e victoire en 69 matchs pour les Spurs ! Après deux défaites face à Portland (110-106) et à Memphis (104-96), les coéquipiers de Tony Parker se sont imposés face à Sacramento 118 à 102. Une victoire qui ne va pas rassurer les supporters mais qui fait du bien au moral. Ils ont vécu un début de rencontre très compliqué, les Spurs étaient menés 14-2 après quelques minutes de jeu. Heureusement, ils ont réagi face aux Kings dans le 2e quart-temps avec un excellent Tony Parker (16 points, dont 12 en 2e période) qui permet à San Antonio de s'imposer face à Sacramento. Une partie réussie avec une utilisation minimale de Kawhi Leonard, seulement 27 minutes sur le parquet. "On a bien réagi après ces deux défaites, on a fait du bon boulot, on n'a peu perdu de ballons, on a été agressif en défense comme en attaque", a affirmé Gregg Popovich à la fin du match. Cette victoire permet de rester 2e de la conférence Ouest avec 2 victoires de retard sur Golden State.





Cleveland retrouve le "Big Three"



Les champions en titre avait aligné la grosse équipe face aux Lakers pour la victoire 125 à 120 cette nuit. Mais avec LeBron James (34 points), Kyrie Irving (46 points) et Kevin Love (21 points), les Cavaliers ont réussi à l'emporter face à une très belle équipe des Lakers. Cette 46e victoire de la saison permet de prendre de l'avance sur Boston qui est 2e de la conférence Est.



Le Top 10 de la nuit





NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

LA Lakers - Cleveland 120 - 125

San Antonio - Sacramento 118 - 102

Toronto - Indiana 116 - 91

Miami - Portland 104 - 115

La Nouvelle-Orleans - Minnesota 123 - 109

Detroit - Phoenix 112 - 95

Philadelphie - Boston 105 - 99

Brooklyn - Dallas 104 - 111