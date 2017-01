San Antonio battu à Phoenix

San Antonio s'est fait surprendre samedi pour la deuxième fois en quatre jours par un adversaire largement à sa portée, Phoenix, vainqueur 108 à 105 de leur duel délocalisé à Mexico. Battu à domicile par Milwaukee mardi (109-107), San Antonio a chuté d'encore plus haut, cette fois face au 14e de la conférence Ouest. Kawhi Leonard a pourtant marqué 38 points, nouveau record personnel, et Tony Parker en a ajouté 14, mais les Spurs sont tombés sur Devon Booker, en

feu. L'arrière de 20 ans a marqué 39 points pour le deuxième match de suite et égalé ainsi son record personnel datant de jeudi, déjà à Mexico.





Résultats de la nuit

Washington - Philadelphie 109 - 93

Utah - Orlando 114 - 107

Phoenix - San Antonio 108 - 105

Chicago - La Nouvelle-Orleans 107 - 99

LA Clippers - LA Lakers 113 - 97