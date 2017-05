San Antonio a eu très chaud

San Antonio s'est imposé cette nuit face à Houston 110 à 107 après prolongation et mène donc la série trois victoires à deux. Pendant ce temps là, Golden State est déjà qualifié pour la finale de la conférence.



C'est grâce à son vétéran argentin Manu Ginobili que San Antonio peut reprendre la main dans cette confrontation face à Houston pour les demi-finales de la conférence. Une victoire 110 à 107 qui permet de mener 3 à 2 dans la série. "El Manu", l'un des meilleurs arrières de l'histoire de la NBA est redevenu pendant ce match, la gloire qu'il était dans le passé. Il dispute normalement sa dernière saison en NBA et heureusement qu'il était présent dans ce match indécis jusqu'à la dernière minute. Ginobili a envoyé dans un premier temps les Spurs dans les prolongations avec un panier à 34 secondes de la fin du match puis dans les prolongation, il a réussi un contre qui permet de repasser en tête dans le match et dans la série.



"Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait un gros match, c'est clair qu'il était meilleur que mes précédents matches, on va dire que j'ai contribué à la victoire. Je ne veux même pas penser à son éventuelle absence. Il fait tout dans cette équipe, il marque, il prend des rebonds, il défend, il fait des tonnes de trucs, mais s'il n'est pas là, cela sera très dur pour nous", a affirmé Ginobili. "Il nous a offert l'une de ces prestations dignes de ses plus belles années, il a été énorme", a insisté Gregg Popovich



Les Rockets n'ont plus le droit à l'erreur dans cette série, alors que Golden State est déjà qualifié pour la finale de conférence après sa victoire (4-0) face à Utah.



