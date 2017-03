Saison terminée pour Joël Embiid, coup dur pour les Sixers

Le pivot camerounais de Philadelphie Joel Embiid, l'une des révélations de la saison, ne rejouera pas d'ici la fin de la saison régulière en raison d'une blessure au genou gauche, ont annoncé mercredi les Sixers. Embiid, 22 ans, n'est plus apparu en match officiel depuis le 27 janvier et son équipe qui avait redressé la tête en janvier, a perdu neuf de ses quatorze derniers matches.



Embiid a fait cette saison ses grands débuts en NBA après avoir manqué les deux précédentes en raison de blessures au pied droit. Il a disputé 31 matches avec des moyennes de 20,2 points, 7,8 rebonds et 2,5 contres par match, ce qui en faisait, jusqu'à sa blessure, le principal prétendant au titre de meilleur "rookie" (débutant) de la saison.