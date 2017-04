Saison terminée pour Blake Griffin

Les Los Angeles Clippers seront privés jusqu'à la fin des play-offs de l'un de leurs joueurs-vedette Blake Griffin qui s'est blessé vendredi.

L'ailier fort s'est blessé au gros orteil droit lors du match N.3 du 1er tour remporté 111 à 106 par les Clippers sur le parquet d'Utah.



Griffin, 28 ans, avait conclu la saison régulière avec des moyennes de 21,6 points, 8,1 rebonds et 4,9 passes décisives par match. Mais sa carrière est émaillée de blessures et de longues indisponibilités: il a ainsi manqué 18 matches de saison régulière en raison d'une blessure à un genou. En 2015-16, il a manqué la moitié de la saison régulière après s'être fracturé la main droite en se battant avec l'intendant de l'équipe, puis à cause d'une blessure au quadriceps gauche. Il était revenu pour les play-offs, mais avait aggravé sa blessure et les Clippers avaient été éliminés dès le 1er tour par Portland (4-2).



Griffin pourrait avoir disputé son dernier match sous le maillot des Clippers, son équipe depuis 2009. Il sera agent libre à partir de juin et les Clippers pourraient, en cas de nouvel échec en play-offs, reconstruire leur équipe articulée autour de Blake Griffin, Chris Paul et DeAndre Jordan.