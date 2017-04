Russel Westbrook écrit l'histoire avec Oklahoma City

Russell Westbrook rentre dans l'histoire, cette nuit face à Denver, avec un 42e "triple-double" réalisé lors d'une saison NBA. Il dépasse donc le record d'Oscar Robertson avec ses 41 "triples-doubles".

42, un chiffre qui permet à Russell Westbrook de rentrer dans l'histoire de la NBA. Il a battu cette nuit l'un des plus vieux records de la NBA, en dépassant celui des "triples-doubles" sur la saison et dépasse donc le légendaire Oscar Robertson qui en avait marqué 41 lors de la saison 1962. Le meneur d'Oklahoma City a assommé les Denver Nuggets avec 50 points, 16 rebonds, 10 passes décisives et un panier à trois points qui donne la victoire finale inscrit à la dernière seconde.



C'est à seulement quatre minutes de la fin du temps réglementaire que Westbrook a délivré une magnifique passe décisive, sa 10e dans le match, pour Semaj Christon qui lui permet de s'offrir son 42e "triple-double" et de marquer l'histoire. Lors de ses dix derniers matchs, Westbrook a rendu huit "triples", une prouesse qui est très rare en NBA ! "Ma devise, c'est "Pourquoi pas ?", je n'en dévie jamais, même quand les gens disent que certaines choses sont impossibles. J'ai la chance de vivre ma passion et d'avoir de super coéquipiers qui me mettent dans les meilleures dispositions", a-t-il rappelé à la fin de la rencontre.



Ce qui est fort, c'est que même le détenteur de l'ancien record, Robertson, l'a félicité cette semaine avant même que ce Russell batte son record : "Ce qu'il accomplit cette saison est vraiment incroyable, ce jeune gars enthousiasme le public, c'est le roi du triple-double". Avec son physique très modeste, il réalise une saison exceptionnelle et va recevoir à la fin de la saison, le trophée de meilleur marqueur, pour la deuxième saison, après 2014-15. D'après les spécialistes, il est présent dans les grands favoris pour recevoir le titre MVP de la saison, le 26 juin prochain.



Pour Jerry West, légende de la NBA, Westbrook est : "la réincarnation de Michael Jordan en encore plus athlétique", les compliments ne s'arrêtent pas pour le meneur d'OKC, "Russell est unique, il ne connait pas la fatigue, il n'a jamais de jour sans, il a toujours cette envie de gagner", a affirmé son entraîneur Billy Donovan. Reste maintenant à jouer les play-offs avec son équipe, OKC, 6e de la conférence Ouest, va défier au 1er tour, Houston et sa superstar James Harden.





NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Memphis - Detroit 90 - 103

Atlanta - Cleveland 126 - 125 a.p.

Phoenix - Dallas 124 - 111

Sacramento - Houston 128 - 135

Denver - Oklahoma City 105 - 106

New York - Toronto 97 - 110

LA Lakers - Minnesota 110 - 109