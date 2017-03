Russel Westbrook a encore marché sur l'eau

Encore une nuit de folie sur les parquets de NBA. Russel Westbrook et un nouveau triple double. Ney York qui perd le derby et Golden State qui passe plus de120 points...

Quelle nuit de NBA. Westbrook avec un nouveau triple double et une belle victoire face aux Raptors de Toronto. Anthony devait l'avoir mauvaise hier soir, son équipe a perdu le derby de New York face aux Nets de Brooklyn. Mauvaise opération pour les Clippers qui s'inclinent contre les Nuggets de Denver. Les coéquipiers de Nikole Jokic sont huitièmes à l'Ouest. Ca passe sans difficulté pour les Cavs et les Warriors.



Résultats de la nuit:

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 91-103

Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 91-83

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 102-121

New York Knicks - Brooklyn Nets 110-121

Denver Nuggets - L.A Clippers 129-114

Golden State Warriors - Orlando Magic 122 - 92



GZ