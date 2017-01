Revoilà Stephen Curry

En retrait sur le plan statistique depuis le recrutement de Kevin Durant, Stephen Curry s'est offert un match à 43 points en seulement 29 minutes de jeu lors de la victoire écrasante de Golden State face aux Clippers (144-98), la nuit dernière en NBA.

Tout réussit en ce moment à Stephen Curry : à la dernière seconde de la deuxième période, il a ainsi inscrit un improbable panier à trois points depuis le milieu de terrain. La star des Warriors a ensuite, lors de la 3e période, noyé les Clippers en marquant à lui seul 25 points, soit deux de plus que tous les joueurs des Clippers. Avant même la fin du 3e quart-temps, les Warriors avaient match gagné et leur entraîneur Steve Kerr a pu ménager ses cadres lors de la dernière période, dont Curry, qui a fini la rencontre avec 43 points en seulement 29 minutes de jeu. Les Clippers, privés de Chris Paul (fracture du pouce) après avoir dû jouer pendant un mois sans Blake Griffin (20 pts), vont mal: ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers.



L'équipe en forme du moment n'est pourtant pas Golden State, mais Miami, qui a signé face à Detroit (116-103) sa septième victoire de suite, une première pour la franchise floridienne depuis presque trois ans. Grâce à Goran Dragic (23 pts) et Wayne Ellington (19 pts), le Heat a aligné sept victoire de suite, une série qu'il n'avait plus réalisée depuis février 2014 lorsqu'un certain LeBron James, parti depuis à Cleveland, défendait encore ses couleurs. Les play-offs sont redevenus un objectif réaliste pour Miami, qui est coincé certes à la 14e place de la conférence Est, mais qui n'a plus que cinq victoires de retard sur la 8e place.



De son côté, Isaiah Thomas a inscrit 37 points lors de la victoire de Boston en prolongation face à Milwaukee (112-108), leur troisième de suite et 29e de la saison, synonyme de 3e place à l'Est. Enfin, Charlotte a concédé sa quatrième défaite consécutive, face aux Sacramento Kings (108-106). Les Hornets ont fait quasiment toute la rencontre en tête, avant de céder face à l'impact physique de DeMarcus Cousins, auteur de 18 rebonds et de 35 points, dont le panier de la victoire à 14 secondes de la sirène.





Résultats de la nuit

Miami - Detroit 116 - 103

Utah - Memphis 95 - 102

Phoenix - Denver 112 - 123

Milwaukee - Boston 108 - 112 a.p.

Charlotte - Sacramento 106 - 109

Golden State - LA Clippers 144 - 98

Minnesota - Brooklyn 129 - 109