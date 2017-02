Retour aux affaires courantes

La coupure du All Star Game n'a pas déréglé LeBron James. Il a réalisé son 48e triple-double en carrière face aux New York Knicks (18 points, 13 rebonds, 15 passes) et Cleveland signe son quatrième succès de rang.

Les Golden State Warriors et les Cleveland Cavaliers ont repris en fanfare après l'intermède du All Star game en dominant respectivement les Los Angeles Clippers (123-113) et New York (119-104). Les Warriors ont surtout frappé fort dans le 3e quart-temps, en inscrivant 50 points alors qu'ils étaient menés de 12 points à la pause. Stephen Curry y a inscrit 20 de ses 35 points et son coéquipier Kevin Durant 15 de ses 25. Il s'agit de leur 10e déplacement victorieux d'affilée.



Le champion sortant n'a pas été aussi spectaculaire chez les Knicks, mais il reprend également avec une victoire qui entretient sa dynamique. LeBron James (18 pts, 13 rbd, 15 passes) en a profité pour décrocher son 6e triple-double de la saison, le 48e en carrière. Les Knicks, plombés par l'entorse à la cheville de Kristaps Porzingis qui n'a pu disputer la seconde moitié de la partie, enregistrent du coup leur 10e défaite d'affilée face à Cleveland.



Résultats

Orlando-Portland : 103-112

Detroit-Charlotte : 114-108

New Orleans-Houston : 99-129

Cleveland-New York : 119-104

Golden State-Los Angeles Clippers : 123-113

Sacramento-Denver : 116-100