Popovich signe un record de victoires avec les Spurs

Cette nuit les coéquipiers de Tony Paker ont dominé Philadelphie 102 à 86. Cette victoire permet à l'entraineur des Spurs de signé un nouveau record.

1127ème victoire avec une seule équipe ! C'est la statistique de la nuit en NBA. Après la victoire des Spurs face à Philadelphie 102 à 86, Gregg Popovich signe ici un nouvel exploit. Il vient égaler Jerry Sloan (Utah) sur le record de victoires avec une seule équipe. "C'est un signe de ma longévité plus qu'autre chose", a indiqué "Pop" à l'issue de la rencontre, lui qui depuis 1996 et son arrivée à la tête de l'équipe, a offert cinq titres NBA aux Spurs. C'est encore Kawhi Leonard qui a mené l'équipe cette nuit avec 19 points, tandis que Tony Parker a fini la rencontre avec un seul point et trois passes décisives.



De son côté Golden State continue de dominer la conférence Ouest. Les Warriors ont surclassé, les Clippers au Staples Center, 133 à 120.



NICOLAS PELLETIER



LES RÉSULTATS DE LA NUIT

LA Clippers - Golden State 120 - 133

San Antonio - Philadelphie 102 - 86

Houston - Atlanta 108 - 113

Washington - LA Lakers 116 - 108