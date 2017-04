Play-offs NBA, le tableau du 2e tour

Avant le dernier match du premier tour entre les LA Clippers et Utah Jazz, les demi-finales de Conférences débutent dès ce soir avec Boston - Washington. Voici le programme complet du deuxième tour des play-offs NBA.

DIMANCHE 30 AVRIL

Boston – Washington (19h)

LA Clippers – Utah (21h30)



LUNDI 1er MAI

Cleveland – Toronto (01h)

San Antonio – Houston (03h30)



MARDI 2 MAI

Golden State – LA Clippers/Utah (01h30)

Boston – Washington (02h)

MERCREDI 3 MAI



Cleveland – Toronto (01h)

San Antonio – Houston (03h30)



JEUDI 4 MAI

Golden State – LA Clippers/Utah (01h30)

Washington – Boston (02h)



VENDREDI 5 MAI

Toronto – Cleveland (01h)

Houston – San Antonio (03h30)



SAMEDI 6 MAI

LA Clippers/Utah – Golden State (23h30)



DIMANCHE 7 MAI

Toronto – Cleveland (21h30)

Washington – Boston (00h30)

Houston – San Antonio (03h00)



LUNDI 8 MAI

LA Clippers/Utah – Golden State (non déterminé)*



MARDI 9 MAI

Cleveland – Toronto (non déterminé)*

San Antonio – Houston (non déterminé)*



MERCREDI 10 MAI

Boston – Washington (non déterminé)*

Golden State – LA Clippers/Utah (non déterminé)*



JEUDI 11 MAI

Toronto – Cleveland (non déterminé)*

Houston – San Antonio (non déterminé)*



VENDREDI 12 MAI

Washington – Boston (non déterminé)*

LA Clippers/Utah – Golden State (non déterminé)*



DIMANCHE 14 MAI

Cleveland – Toronto (non déterminé)*

San Antonio – Houston (non déterminé)*

Golden State – LA Clippers/Utah (non déterminé)*



LUNDI 15 MAI

Boston – Washington (non déterminé)*