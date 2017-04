Play-offs NBA, 1er tour : résultats au 29/04/2017

Cleveland, Toronto, Boston et Washington à l'Est, Golden State, Houston et San Antonio à l'Ouest sont qualifiés pour le deuxième tour. Suspense entre les LA Clippers et Utah Jazz qui se départageront lors d'un match 7.

Conférence Ouest



Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 4-0 QUALIFIE

Match 1 - 16 avril: Golden State - Portland : 121-109

Match 2 - 19 avril: Golden State - Portland : 110-81

Match 3 - 22 avril: Portland - Golden State : 113-119

Match 4 - 24 avril: Portland - Golden State : 103-128



Los Angeles Clippers - Utah Jazz 3-3

Match 1 - 15 avril: Los Angeles - Utah : 95-97

Match 2 - 18 avril: Los Angeles - Utah : 99-91

Match 3 - 21 avril: Utah - Los Angeles : 106-111

Match 4 - 23 avril: Utah - Los Angeles : 105-98

Match 5 - 25 avril: Los Angeles - Utah : 92-96

Match 6 - 28 avril: Utah - Los Angeles : 93-98

Match 7 - 30 avril: Los Angeles - Utah



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 4-1 QUALIFIE

Match 1 - 16 avril: Houston - Oklahoma City : 118-87

Match 2 - 19 avril: Houston - Oklahoma City : 115-111

Match 3 - 21 avril: Oklahoma City - Houston : 115-113

Match 4 - 23 avril: Oklahoma City - Houston : 109-113

Match 5 - 25 avril: Houston - Oklahoma City : 105-99



San Antonio Spurs - Memphis 4-2 QUALIFIE

Match 1 - 15 avril: San Antonio - Memphis : 111-82

Match 2 - 17 avril: San Antonio - Memphis : 96-82

Match 3 - 20 avril: Memphis - San Antonio : 105-94

Match 4 - 22 avril: Memphis - San Antonio : 110-108 ap

Match 5 - 25 avril: San Antonio - Memphis : 116-103

Match 6 - 27 avril: Memphis - San Antonio : 96-103





Conférence Est



Boston Celtics - Chicago Bulls 4-2 QUALIFIE

Match 1 - 16 avril: Boston - Chicago : 102-106

Match 2 - 18 avril: Boston - Chicago : 97-111

Match 3 - 21 avril: Chicago - Boston : 87-104

Match 4 - 23 avril: Chicago - Boston : 95-104

Match 5 - 26 avril: Boston - Chicago : 108-97

Match 6 - 28 avril: Chicago - Boston : 83-105



Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 4-0 QUALIFIE

Match 1 - 15 avril: Cleveland - Indiana : 109-108

Match 2 - 17 avril: Cleveland - Indiana : 117-111

Match 3 - 20 avril: Indiana - Cleveland : 114-119

Match 4 - 23 avril: Indiana - Cleveland : 106-102



Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 4-2 QUALIFIE

Match 1 - 15 avril: Toronto - Milwaukee : 83-97

Match 2 - 18 avril: Toronto - Milwaukee : 106-100

Match 3 - 20 avril: Milwaukee - Toronto : 104-77

Match 4 - 22 avril: Milwaukee - Toronto : 76-87

Match 5 - 24 avril: Toronto - Milwaukee : 118-93



Washington Wizards - Atlanta Hawks 4-2 QUALIFIE

Match 1 - 16 avril: Washington - Atlanta : 114-107

Match 2 - 19 avril: Washington - Atlanta : 109-101

Match 3 - 22 avril: Atlanta - Washington : 116-98

Match 4 - 24 avril: Atlanta - Washington : 111-101

Match 5 - 26 avril: Washington - Atlanta : 103-99

Match 6 - 28 avril: Atlanta - Washington : 99-115