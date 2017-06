Phil Jackson et les Knicks se séparent

Phil Jackson quitte son poste de président des New York Knicks après trois ans d'une aventure infructueuse.

"Après mûre réflexion et évaluation, nous avons convenu que les Knicks iraient dans une direction différente", a déclaré Jim Dolan, président exécutif du groupe MSG, maison mère des Knicks. Le départ de Phil Jackson prend effet immédiatement. Il y a deux mois, le club avait pourtant décidé de lever l'option sur les deux dernières années du contrat de son président de 71 ans, pour conserver ses services jusqu'en 2019.



Jackson était arrivé à New York en mars 2014 auréolé de ses 11 bagues de champion en tant qu'entraîneur des Chicago Bulls puis des Los Angeles Lakers. Pour rompre avec une décennie d'indigence, le club lui avait offert un contrat de cinq ans, d'un montant total de 60 millions de dollars. Mais la greffe n'a jamais pris, New York ne parvenant pas une seule fois à atteindre les play-offs en trois saisons. Lors de la première campagne avec Phil Jackson aux commandes, la franchise avait même enregistré le pire bilan de son histoire, avec 17 victoires pour 65 défaites.