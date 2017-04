Paul George donne la victoire à Indiana et décroche les play-offs

Deux équipes ont décroché les dernières places pour les play-offs de la Conférence, grâce à leurs succès lors de la dernières journée de la saison régulière ce mercredi soir, Indiana et Chicago.

Indiana et Chicago terminent la saison d'une bonne manière, avec une victoire qui permet de prendre les deux dernières places pour les play-offs de la Conférence. D'un autre côté, c'est Miami qui échoue donc aux portes de la phase finale, avec les 28 points de Goran Dragic, qui n'ont pas permis au Heat d'atteindre les play-offs. À noter, une belle victoire quand même face à Washington 110 à 102.



Paul George a été fantastique, avec 32 points et 11 rebonds, il a permis à Indiana de battre Atlanta, déjà qualifié, 104 à 86. "J'ai hâte, quand on est dos au mur, on y arrive. Cela montre le caractère de cette équipe. On sait depuis le début qu'on doit faire les play-offs, il fallait juste qu'on comprenne comment jouer de la bonne façon."", a affirmé Paul George à la fin de la rencontre, celui qui a terminé le match avec un 12 sur 21 au tir.



Le deuxième billet pour les play-offs est donc revenu à Chicago, vainqueur de Brooklyn 112 à 73, avec 25 points de Jimmy Butler et 21 points du rookie Paul Zipser. Les Bulls terminent la saison avec un bilan de 25 victoires et 16 défaites à la maison.



Boston premier de l'Est

Grâce à la victoire 112 à 94 sur Milwaukee, Boston a décroché la première place de la Conférence Est pour la première fois depuis neuf ans. Ce succès relègue donc Cleveland en deuxième position au classement. "C'est très spécial pour moi. Je n'ai jamais commencé les play-offs en tant que N.1", a affirmé Isaiah Thomas après la victoire qui apporte donc une première place très importante aux Celtics.



NICOLAS PELLETIER



Les résultats de la nuit :

Orlando - Detroit 113 - 109

Cleveland - Toronto 83 - 98

Boston - Milwaukee 112 - 94

New York - Philadelphie 114 - 113

Miami - Washington 110 - 102

Indiana - Atlanta 104 - 86

LA Clippers - Sacramento 115 - 95

Golden State - LA Lakers 109 - 94

Portland - La Nouvelle-Orleans 100 - 103

Utah - San Antonio 101 - 97

Chicago - Brooklyn 112 - 73

Memphis - Dallas 93 - 100

Houston - Minnesota 123 - 118

Oklahoma City - Denver 105 - 111