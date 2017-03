Parquet trop glissant

Chose rare en NBA, la rencontre de lundi soir entre les Portland Trail Blazers et les Minnesota Timberwolves a été reportée en raison d'un parquet glissant. "Jouer sur un parquet glissant c'est comme jouer au tennis sous la pluie", a estimé le meneur des Timberwolves, Kris Dunn.



Le temps à Minneapolis, inhabituellement chaud pour un mois de mars, a causé une forte condensation dans le Target Center, rendant le parquet glissant et dangereux, celui-ci étant situé au-dessus d'une patinoire ayant notamment servi ce week-end pour un spectacle sur glace de Disney.



C'est la deuxième fois cette saison que la ligue est contrainte de reporter un match. Fin novembre, la rencontre entre les Kings de Sacramento et les 76ers a dû être reportée en raison d'un parquet glissant.