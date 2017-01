On n'arrête plus Rudy Gobert

Le pivot français d'Utah Jazz a livré la nuit dernière une grande prestation contre Dallas avec 27 points, 25 rebonds et une victoire (112-107) pour les siens.

C'est tout simplement pour Rudy Gobert la meilleure performance de sa carrière en NBA. L'international français a écoeuré les Dallas Mavericks en prolongation en devenant le premier joueur à dépasser les 25 points et 25 rebonds cette saison. L'exploit est rare: il n'a été réalisé qu'à 19 reprises depuis 2000 et devrait permettre à Gobert de décrocher son billet pour le All Star Game du 19 février, dont les remplaçants sont désignés à la fin du mois par les trente entraîneurs du Championnat 2016-17. "The Stifle Tower" (jeu de mots sur sa taille et la Tour Eiffel) a amélioré de cinq unités son record de points (22) établi le 6 décembre dernier et de trois unités son record de rebonds (24) qui datait du 3 mars 2015. Grâce à Gobert et à Gordon Hayward (26 pts), le Jazz a enchaîné une cinquième victoire de suite et a bondi à la 5e place de la conférence Ouest (28 v-16 d).



L'ailier de Charlotte Nicolas Batum est lui aussi sorti vainqueur de son match de vendredi contre Toronto, surclassé 113 à 78. Il a inscrit 13 points et distillé six passes décisives qui ont permis aux Hornets de signer une deuxième victoire consécutive après une inquiétante série de cinq défaites de rang. En revanche, Evan Fournier qui est toujours amoindri par une douleur persistante au talon droit, n'a pas participé à la victoire d'Orlando face à Milwaukee (112-96). Et Alexis Ajinça n'était pas non plus sur le parquet pour la catastrophique défaite de La Nouvelle-Orléans à domicile face à Brooklyn 143 à 114. Enfin, Thimothée Luwawu a disposé de 14 minutes (2 pts, 2 rbds, 2 passes)

pour se mettre en évidence avec Philadelphie. Les Sixers, pire franchise des deux dernières saisons, sont l'une des équipes en forme du moment: ils ont signé face à Portland (93-92) leur sixième victoire en huit matches, grâce à deux paniers à trois points dans les quarante dernières secondes de Robert Covington. L'homme du renouveau de Philadelphie s'appelle Joël Embiid. Le pivot camerounais, révélation de la saison, a vu sa série de dix matches de suite à vingt points et plus prendre fin (18 pts), car il a dû quitter ses coéquipiers avant la fin du match après s'être tordu le genou, a priori sans conséquence.



Le choc de la soirée opposait les Golden State Warriors aux Houston Rockets. Les premiers ont balayé les seconds, qui évoluaient pourtant à domicile (108-125). Kevin Durant et Stephen Curry ont inscrit respectivement 32 et 24 points. James Harden a été limité à 17 points.





Résultats de la nuit

Lakers - Indiana 108 - 96

Atlanta - Chicago 102 - 93

Dallas - Utah 107 - 112 a.p.

Memphis - Sacramento 107 - 91

La Nouvelle-Orleans - Brooklyn 114 - 143

Houston - Golden State 108 - 125

Philadelphie - Portland 93 - 92

Charlotte - Toronto 113 - 78

Orlando - Milwaukee 112 - 96