Oklahoma et Westbrook éliminés, les Spurs s'imposent

Oklahoma City a été éliminé des play-offs de NBA après la défaite lors du 5e match face aux Houston Rockets 105 à 99. Alors que dans le même temps, les Spurs se sont imposés face aux Memphis Grizzlies 116 à 103 (3-2).

C'est une très mauvaise performance pour Oklahoma City qui est donc éliminé des play-offs NBA après ce 5e match et cette 4e défaite en 5 rencontres. Un point négatif pour conquérir le titre de meilleur joueur NBA de la saison pour Russell Westbrook, avec 47 points, 11 rebonds et seulement 9 passes décisives. Face à son adversaire pour le titre, James Harden, avec 34 points et qui devient le favori pour le titre MVP. Une élimination qui entraîne le doute dans les têtes des joueurs d'Oklahoma City.



Les Spurs prennent l'avantage

Au prochain tour, les Houston Rockets seront opposés à San Antonio ou les Memphis Grizzlies. Les Spurs se sont imposés dans le 5e match du premier tour des play-offs, une victoire 116 à 103 qui permet aux coéquipiers de Tony Parker de mener 3 à 2. Les Spurs, 2e de la Conférence Ouest derrière les Warriors, se sont imposés grâce à 28 points de Kawhi Leonard, 20 de Patty Mills et 16 de Tony Parker.



