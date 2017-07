Oklahoma City recrute Paul George

Le Oklahoma City Thunder va recruter le joueur le plus convoité de l'intersaison, Paul George. Son alliance avec Russell Westbrook promet des étincelles !

Selon la chaîne de télévision ESPN, pour s'attacher les services de George, Oklahoma City a cédé à Indiana deux joueurs, Victor Oladipo et Domantas Sabonis. L'ailier, âgé de 27 ans, rejoint à Oklahoma City Russell Westbrook qui vient d'être élu meilleur joueur de la saison 2016-17 et a réalisé une saison historique.



Avec ce transfert, OKC, éliminé dès le 1er tour des play-offs par Houston (4-2), fait figure de nouvel épouvantail de la conférence Ouest, dominée depuis trois saisons par Golden State.



George a fait toute sa carrière depuis ses débuts NBA en 2010 sous le maillot des Pacers et réalisé en 2016-17 la meilleure saison de sa carrière avec 23,7 points et 6,6 rebonds par match. Il avait annoncé il y a dix jours qu'il quitterait Indiana à l'expiration de son contrat en juin 2018. S'il rejoint le Thunder pour la saison prochaine, George pourrait rejoindre après une saison les Los Angeles Lakers qui en ont fait leur priorité de recrutement.