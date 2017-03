Nuit NBA : Devin Booker inscrit 70 points !

L'arrière de Phoenix Devin Booker est entré dans l'histoire de la NBA vendredi en devenant, à 20 ans, le plus jeune joueur à dépasser le seuil symbolique des 60 points avec ses 70 points marqués contre Boston.

C'est peu de dire que Devin Booker fut l'homme du match : il a marqué 70 des 120 points de son équipe... qui s'est pourtant inclinée face aux Celtics (130-120). L'arrière a collectionné quelques records et faits de gloire. Il est seulement le septième joueur dans l'histoire à inscrire au moins 70 points dans un match NBA. Jamais dans la glorieuse histoire des Celtics, un joueur n'avait marqué autant de points face à la franchise la plus titrée de l'histoire: le précédent record, 64 points par Elgin Baylor, remontait à 1959. Enfin, il est devenu le joueur le plus prolifique sur une soirée de la saison, devant Klay Thompson (Golden State) qui avait marqué 60 points le 6 décembre dernier. Sa ligne de statistiques donne le tournis avec 21 paniers inscrits sur 40 tentés, dont quatre paniers à trois points, et 24 lancers francs réussis sur 26 accordés en 45 minutes de jeu. Il a en outre réussi sa prestation historique contre l'une des meilleres défenses de NBA et un prétendant au titre, 2e de la conférence Est.





Résultats de la nuit

LA Lakers - Minnesota 130 - 119 (a.p.)

Golden State - Sacramento 114 - 100

Boston - Phoenix 130 - 120

Washington - Brooklyn 129 - 108

Charlotte - Cleveland 105 - 112

Orlando - Detroit 115 - 87

Indiana - Denver 117 - 125

Chicago - Philadelphie 107 - 117

Milwaukee - Atlanta 100 - 97

Houston - La Nouvelle-Orleans 117 - 107