Nike dévoile les nouveaux maillots NBA

Désormais équipementier officiel de la NBA, Nike dévoile les premiers maillots de la saison 2017-2018.

Annoncé en juin 2015, le partenariat de Nike avec la NBA débute pour la saison 2017-2018. En amont d'un lancement majeur à l'automne, Nike et la NBA révèlent aujourd'hui les détails de quatre nouvelles tenues et offrent un premier aperçu des maillots.



En se basant sur des modélisations 3D du corps des joueurs, dont les zones de chaleur et de transpiration, Nike a adapté le design des tenues. Ces recherches ont mené les designers à effectuer d'importantes modifications sur le poids, la forme et la structure des tenues. Les premières versions des maillots ont été testées par les joueurs. Leurs retours ont permis de continuer à faire évoluer le design. Le principal changement se trouve à l'arrière du maillot où les designers Nike ont adapté la confection, améliorant ainsi la coupe. Les ourlets des maillots et des shorts ont aussi été modifiés pour permettre une amplitude de mouvements totale.



Un nouveau merchandising



En parallèle de la présentation des nouvelles tenues, la NBA fait disparaitre l'appellation « home » et « away » des maillots. Au début de la saison, chaque équipe choisira sa tenue. Les visiteurs devront choisir un maillot qui contraste parmi leur kit. Du fait de cette nouveauté, chaque équipe disposera de quatre ensembles, classés par « éditions ». Ce sont les éditions « Association » et « Icon » qui seront présentées par les équipes sur les terrains dès le début de la saison. Les deux éditions restantes, inspirées respectivement par « l'état d'esprit des athlètes NBA et des communautés qui les supportent », seront dévoilées dans les mois à venir.



L'édition « Association » est la tenue traditionnelle blanche à domicile pour les 30 équipes. L'édition « Icon », ex-maillot extérieur, incarne le « riche héritage et l'identité iconique qui existe au sein de chaque franchise ». Cette édition reprend la couleur dominante de chaque équipe.



Cette saison également, huit équipes NBA auront une édition « Classic » de leur tenue qui sera disponible à l'automne.



20

L'uniforme est composé d'un mélange de fibres textiles et de polyester recyclé. Ainsi, chaque tenue représente approximativement 20 bouteilles PET recyclées.