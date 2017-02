New York stoppe l'hémorragie face à San Antonio

Au fond du trou après quatre défaites au Madison Square Garden, les New York Knicks se sont offerts dimanche dans leur "jardin" une victoire inattendue face à San Antonio (94-90).

Les San Antonio Spurs ont compté jusqu'à 12 points d'avance grâce à un Kawhi Leonard à son top niveau (36 points au total). Mais ils se sont ensuite étiolés, à l'image d'un fort peu inspiré Tony Parker (zéro point, 4 passes décisives), avec un taux de de réussite au tir famélique : 36,6%, pire performance de la saison pour la franchise texane. New York en a profité pour redorer son blason. Carmelo Anthony a inscrit 25 points dont un panier à trois points décisif en fin de match. La star des Knicks a même dépassé Charles Barkley au 25e rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA avec désormais 23.775 points au total. Derrick Rose a pour sa part inscrit 18 points. Les New York Knicks pointent désorlais à la 12e place de la conférence Est. Il ne sont plus qu'à trois victoires d'accrocher la 8e place et donc les play-offs.



Deux autres autres rencontres étaient au programme, dimanche. Les Chicago Bulls ont sombré à Minneapolis. Privée de Dwyane Wade et de Jimmy Butler la franchise de l'Illinois s'est inclinée (117-89) face aux Timberwolves dirigés par l'ancien entraîneur des Bulls, Tom Thibodeau. Enfin, les Toronto Raptors se sont inclinés à domicile devant Détroit (102-101).





Résultats de la nuit

New York - San Antonio 94 - 90

Minnesota - Chicago 117 - 89

Sacramento - La Nouvelle-Orléans 105 - 99