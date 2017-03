Miami entrevoit les play-offs

Pour la première fois de la saison, Miami occupe une place qualificative pour les play-offs.

Miami occupe, après sa victoire face à Minnesota (123-105) vendredi, une place qualificative pour les play-offs. Grâce à cette 34e victoire en 69 matches, le Heat a bondi de la 9e à la 7e place de la conférence Est, ce qui a longtemps paru impensable après sa catastrophique première partie de saison (11 victoires-30 défaites). La franchise floridienne a gagné 23 de ses 28 derniers matches grâce notamment à son pivot Hassan Whiteside. Contre les Timberwolves, il a marqué 23 points et capté 14 rebonds, soit son onzième «double double» consécutif, record égalé de son équipe.



A la lutte avec Russell Westbrook pour le trophée de MVP, la star de Houston James Harden a signé son 18e «triple double» de la saison, sans pouvoir empêcher la défaite des Rockets à La Nouvelle-Orléans 128 à 112. Harden a fini la rencontre avec 41 points, 14 rebonds et 11 passes décisives. Il s'agit de son sixième «triple double» avec 40 points et plus, nouveau record en NBA.



La Nouvelle-Orléans accuse cinq victoires de retard sur Denver qui occupe la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs. Houston, déjà qualifié, reste 3e avec 47 victoires et 22 défaites.