Memphis revient sur San Antonio

Memphis est revenu à la hauteur de San Antonio lors du 1er tour des play-offs NBA en remportant, samedi, après prolongation, un match N.4 riche en rebondissements (110 à 108).

Les Grizzlies et les Spurs sont dos à dos deux victoires partout avant le match N.5 qui aura lieu mardi à San Antonio. Kawhi Leonard a pourtant réussi le meilleur match de sa carrière en play-offs avec ses 43 points, huit rebonds et six interceptions. Mais le meneur de Memphis Mike Conley (35 pts) a arraché la prolongation à quatre secondes de la sirène. En prolongation, les Spurs, emmenés également par un Tony Parker très en vue jusqu'à la pause (14 pts pour un total de 22) et désireux de faire oublier son zéro pointé du match N.3, ont laissé les Grizzlies prendre le large (106-102). Mais Leonard les a ramenés dans la rencontre avec deux paniers à trois points consécutifs (108-108). Le joueur-vedette de San Antonio a ensuite perdu un ballon capital, qui a permis à Memphis de marquer le panier de la victoire par Marc Gasol (16 pts, 12 rbds) à la dernière seconde.



Atlanta s'est relancé dans son duel face à Washington, en dominant les Wizards 116 à 98 lors du match N.3. Ils ont assommé d'entrée les Wizards en leur infligeant un cinglant 19-4 lors des cinq premières minutes de jeu. Seul John Wall a surnagé avec ses 29 points (10 sur 12 au tir), tandis que Bradley Beal est passé à côté de son match (12 points, 5 sur 19 au tir). Paul Millsap, auteur de 29 points et 14 rebonds, et Dennis Schroder (27 points) ont été les fers de lance des Hawks qui ont retrouvé leur adresse (49,4%) et réduit fortement leur nombre de ballons perdus (11). Washington mène 2-1. Le match N.4 aura lieu lundi, toujours à Atlanta.



Golden State a fait un pas sans doute décisif vers la qualification pour le 2e tour en s'imposant à Portland (119-113). Même sans Kevin Durant, toujours ménagé en raison d'une blessure au mollet gauche, ni leur entraîneur Steve Kerr, malade, les Warriors restent sereins. Leur duel contre les Trail Blazers n'est pourtant pas une promenade de santé: ils ont ainsi compté jusqu'à 16 points de retard (80-64) au cours de la 3e période, mais ils ont asphyxié les impressionnants Damian Lillard (31 pts) et C.J. McCollum (32 pts) avec une défense agressive. Ils ont surtout retrouvé leur efficacité offensive, sous l'impulsion de Stephen Curry (34 pts) et de Klay Thompson (24 pts), qui ont infligé en cinq minutes un cinglant 21-3 à Portland qui ne s'en est pas remis.



Enfin, à l'Est, Toronto est revenu à la hauteur de Milwaukee, deux victoires partout, en s'imposant dans la salle des Bucks 87 à 76.



Résultats de la nuit

