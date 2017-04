Memphis qualifié

A deux semaines du début des play-offs, une nouvelle équipe s'est qualifiée à l'Ouest avec Memphis. Il ne reste plus qu'un billet à prendre dans cette conférence. Cinq équipes peuvent y prétendre.

Memphis est effet devenu la septième équipe officiellement qualifiée après sa victoire face à Dallas (99-90). Le dernier billet devrait se jouer entre Portland (37 victoires-38 défaites) et Denver (35 v-40 d) qui s'est incliné à Charlotte (122-114).



Les Hornets peuvent toujours croire à leur qualification à l'Est: ils ont grappillé une place (10e, 35 v-41 d) et ont vu Miami s'incliner à domicile face à New York (98-94). Cinq équipes, avec Miami, Indiana, Chicago, Charlotte et Détroit, sont à la lutte pour deux billets pour les play-offs et ne sont séparées que par deux victoires.



Résultats

Miami - New York 94 - 98

Golden State - Houston 107 - 98

Cleveland - Philadelphie 122 - 105

Boston - Orlando 117 - 116

Utah - Washington 95 - 88

Milwaukee - Detroit 108 - 105 a.p.

Memphis - Dallas 99 - 90

La Nouvelle-Orleans - Sacramento 117 - 89

Oklahoma City - San Antonio 95 - 100

Toronto - Indiana 111 - 100

Charlotte - Denver 122 - 114