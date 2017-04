McGrady au Hall of Fame

L'ancien arrière d'Orlando et de Houston Tracy McGrady fait partie de la promotion 2017 du Hall of Fame.



McGrady, 37 ans, a disputé quinze saisons en NBA avec un moyenne de 19,6 points par match et a été sacré meilleur marqueur en 2002-03 (32,1 points par match) et en 2003-04 (28 pts par match). Passé par Toronto, Orlando, Houston, New York, Détroit, Atlanta et San Antonio, il a été sélectionné à sept reprises pour le All Star Game.



Figurent également dans cette promotion 2017 l'ancien manageur général des Chicago Bulls et architecte du régne de Michael Jordan Jerry Krause, décédé le 21 mars dernier, et l'ancien international grec Nick Galis, champion d'Europe en 1987 avec la Grèce et meilleur marqueur du Championnat grecque de 1981 à 1991.