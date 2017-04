Malgré la victoire face à Boston, Atlanta n'est toujours pas qualifié

Quelques jours avant la fin de la saison régulière, la course aux play-offs en conférence Est reste très indécise. Cinq équipes peuvent encore se qualifier pour seulement quatre billets.

Cette nuit, Atlanta s'est imposé face à Boston 123 à 116 et signe ici une belle victoire très importante dans la course à la qualification pour les play-offs. Ils sont toujours 5e de la conférence Est, mais ne sont pas encore assurés de participer la semaine prochaine à la phase finale de la NBA car Atlanta n'a que deux victoires d'avance sur Miami qui est 9e de la conférence. Face à des Celtics qui n'ont toujours pas digéré la défaite de la veille face à Cleveland, les Hawks avaient même relégué Boston à vingt points en 3e période. Une victoire avec la manière, Paul Millsap 26 points et 12 rebonds a emmené l'équipe vers la victoire. "C'est la NBA, rien n'est jamais acquis, ils sont revenus et ils se sont battus jusqu'au bout, mais je suis très content de notre match", a insisté Mike Budenholzer, l'entraîneur des Hawks.



Le TOP 10 de la nuit





Les résultats de la nuit :

Atlanta - Boston 123 - 116

New York - Washington 103 - 106

Philadelphie - Chicago 90 - 102

Orlando - Brooklyn 115 - 107

Indiana - Milwaukee 104 - 89

Portland - Minnesota 105 - 98