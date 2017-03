Les Warriors font leur loi à Oklahoma City

Golden State a assez copieusement dominé Oklahoma City dans la salle du Thunder (111-95), la nuit dernière en NBA. Stephen Curry et Klay Thompson ont brillé, pendant que Russell Westbrook était muselé.

Mauvaise soirée pour Russel Westbrook : 15 points, 8 rebonds et 7 passes. Une ligne de statistique famélique pour celui qui a déjà réalisé 34 "triple-double" cette saison. La puissance de feu était côté Warriors avec un Klay Thompson déchâiné (34 points dont 7 paniers à trois points), et un Stephen Curry des grands soirs (23 points).



Le bilan de Golden State est désormais de 56 victoires pour 14 défaites. Assez pour dominer la Conférence Ouest dont les Warriors avaient provisoirement abandonné la tête aux Spurs. et domine la



Dans l'autre choc de l'Ouest de la soirée, James Harden a permis aux Houston Rockets d'arracher la victoire face à Denver (125-124). Le "barbu" a inscrit le panier de la victoire et totalise 39 points et 11 passes sur ce match.



A l'Est, les Boston Celtics ont conforté la 2e place de conférence avec désormais un bilan de 45 victoires pour 26 défaites en

s'imposant face à Washington (110-102). Isaiah Thomas a inscrit 25 points.



Résultats de la nuit

LA Clippers - New York 114 - 105

Boston - Washington 110 - 102

Charlotte - Atlanta 105 - 90

Orlando - Philadelphie 112 - 109 a.p.

Indiana - Utah 107 - 100

Houston - Denver 125 - 124

Oklahoma City - Golden State 95 - 111