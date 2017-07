Les Rockets de Houston sont à vendre

Le propriétaire des Houston Rockets, Leslie Alexander, a mis en vente sa franchise de NBA moins de deux semaines après avoir prolongé le bail de James Harden pour le plus contrat de

l'histoire du Championnat nord-américain de basket-ball:



"C'est un grand honneur et avec une grande joie que je possède les Rockets depuis 24 ans. J'ai eu une incroyable occasion d'admirer la vraie grandeur du sport au travers des joueurs et des entraîneurs qui ont remporté le titre pour la ville, sont entrés dans la Hall of Fame du basket...", a affirmé Alexander, lundi.



Comme l'explique Forbes, les Rockets représentent la 8e franchise la plus riche de NBA avec une valeur de 1,65 milliard de dollars et un revenu annuel de 244 millions de dollar. A comparer avec les 85 millions de dollars dépensés par le propriétaire de 73 ans en 1993. Alexander a fait récemment prolongé pour quatre ans le contrat de Harden, 27 ans, ce qui signifie qu'il va toucher 228 millions de dollars au cours des six prochaines saisons, jusqu'en 2022-23 donc.



Le commissionnaire de la NBA, Adam Silver, a réagi lundi en affirmant avoir

un grand respect pour Alexander parce qu'il "a apporté deux titres NBA à

Houston.