Les Nets gagnent enfin, San Antonio a souffert

Deux résultats important cette nuit, Boston qui atomise le champion en titre Cleveland (103-99) alors que les Clippers se sont inclinés face à Houston (122-103).

Il va falloir cravacher pour atteindre la prochaine finale de la NBA en juin prochain, pour les Cavaliers. Les Celtics leur ont rappelé qu'il est possible sortir le vainqueur de la conférence Est. Le meneur Isaiah Thomas a été phénoménal cette nuit, encore une fois, avec 31 points. C'est le monsieur "money time", cinq points dans la dernière minute et deux passes décisives pour des paniers à trois points de Jae Crowder et Avery Bradley. Ce duel entre les deux équipes, a tourné à l'avantage des Celtics à trente secondes de la sirène lorsque "King James", a adressé une magnifique passe pour Deron Williams qui inscrit un shoot à trois points. Avec à cette victoire, les Celtics restent au contact des champions NBA en titre et leaders de la conférence Est.





Les Clippers conspués par leur public après la déroute face à Houston



Un Staples Center contre son équipe, les Clippers ont vécu eux un énorme cauchemar: humiliés par Houston, avec une précision à trois points (20

tirs primés réussis) phénoménale. La franchise californienne accusait 30 points de retard dès le 3e quart-temps. Les Rockets ont marqué pour le 48e match de suite plus de 100 points, un nouveau record dans leur histoire et confortent leur 3e place (43 v-19 d). Les Clippers sont 4e de la conférence Ouest.





San Antonio souffre



Cette nuit, San Antonio, a souffert pour venir à bout d'Indiana (100-99). Les Spurs, n'avaient plus joué à domicile depuis un mois, privés de Tony Parker, ils ont dû s'en remettre à Kawhi Leonard, excellent depuis le début de saison. Cette nuit, Leonard a des statistiques impressionnantes, 31 points et 10 rebonds. Une victoire à trois secondes de la sirène permet aux Spurs d'enchaîner une cinquième victoire de suite, 2e de la conférence Ouest, à quatre victoires de Golden State.







Les résultats de la nuit :

LA Clippers - Houston 103 - 122

Sacramento - Brooklyn 100 - 109

Boston - Cleveland 103 - 99

San Antonio - Indiana 100 - 99

Toronto - Washington 96 - 105

Atlanta - Dallas 100 - 95

Miami - Philadelphie 125 - 98

Utah - Minnesota 80 - 107

Milwaukee - Denver 98 - 110

La Nouvelle-Orleans - Detroit 109 - 86

Orlando - New York 90 - 101