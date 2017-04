Les Lakers concentrés sur leur objectif: la dernière place

Les Lakers, battus dans le derby de la Cité des anges par les Clippers (104-115), ont concédé leur quatrième défaite consécutive et ne se sont plus imposés chez les Clippers depuis avril 2012. Mais l'objectif est ailleurs pour l'ex-place forte de la NBA.

Il n'y a pas eu de surprise. Chris Paul (29 points, 12 passes) et ses coéquipiers n'ont pas fait de cadeau aux Lakers. Les Clippers ont remporté samedi le derby de Los Angeles en dominant les Lakers 115 à 104.



Distancés dès l'entame de match, les Lakers, plus mauvaise équipe de la conférence Ouest (21 victoires-55 défaites), ont fini par se réveiller et ne comptaient plus que cinq points de retard à la pause (55-50). Mais Blake Griffin, qui est devenu le deuxième joueur dans l'histoire des Clippers à franchir le seuil des 10.000 points avec ses 36 points, et Chris Paul ont redonné de l'air à leur équipe qui a signé sa 47e victoires en 78 matches.



Les Clippers sont toujours 5e, mais ne comptent plus qu'une demi-victoire de retard sur Utah (4e, 47 v-29 d), qu'ils devraient affronter au premier tour des play-offs. De leur côté, les Lakers ont concédé une quatrième défaite consécutive. Mais leur objectif est de toute façon de finir à la dernière place de la conférence Ouest pour disposer d'un des tout premiers choix lors de la Draft 2017.



Doc Rivers dans le Top 15

Grâce à cette victoire, l'entraîneur des Clippers Doc Rivers est devenu le 15e entraîneur de NBA à enregistrer 800 victoires.