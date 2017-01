Les Knicks en réunion de crise

En réponse à l'effondrement des New York Knicks, Carmelo Anthony et son président Phil Jackson se sont entretenus pour tenter de dissiper les malentendus. Suffisant pour relancer les Knicks ?

Les New York Knicks ne jouaient pas mardi soir. L'occasion d'une bonne explication entre les yeux pour trouver un remède à la chute de résultats de l'équipe. La star des Knicks Carmelo Anthony et son président Phil Jackson se sont donc entretenus mardi pour tenter de dissiper les malentendus nés de leurs déclarations respectives. Selon la chaîne de télévision ESPN, Jackson, à la tête des Knicks depuis mars 2014, a demandé à "Melo" s'il voulait toujours jouer pour son équipe. Une source au sein de l'équipe, interrogée par ESPN, a qualifié cet entretien d'"important" et a précisé qu'un départ de l'ailier, âgé de 32 ans et sous contrat jusqu'en 2019, n'avait pas été formellement discuté, mais que les deux parties devraient se reparler prochainement.



Sur le parquet, les LA Lakers continuent de dévisser aussi : ils ont concédé face à Denver (127-121) leur cinquième défaite de suite, leur 31e de la saison, et ne devraient pas disputer les play-offs pour la troisième saison de suite, du jamais-vu dans leur glorieuse histoire.



A Chicago, Dwyane Wade n'a pas passé une bonne soirée alors qu'il célébrait son 35e anniversaire. L'ancien lieutenant de LeBron James à Miami a marqué 17 points et Jimmy Butler en a ajouté 24, mais les Bulls se sont inclinés face aux Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki (99-98) sur un panier assassin à trois points de Deron Williams à onze secondes de la sirène. Chicago a perdu une place (9e, 21 v-22 d), tandis que Dallas qui a signé sa troisième victoire de suite, la 14e de la saison, a bondi à la 12e place de la conférence Ouest, son meilleur classement de la saison.



Les Houston Rockets ont concédé leur troisième défaite en quatre matches, mardi à Miami (109-103). Avec ses 40 points, 12 rebonds et 10 passes décisives James Harden s'est offert son 13e «triple double» de la saison pour rien. Miami restait pourtant sur quatre défaites de suite.



Malgré cette 12e défaite de la saison, Houston reste 3e de la conférence Ouest, tandis que Miami (12 victoires-30 défaites) est avant-dernier de la conférence Est.



Résultats

LA Lakers - Denver 121 - 127

San Antonio - Minnesota 122 - 114

Brooklyn - Toronto 109 - 119

Miami - Houston 109 - 103

Chicago - Dallas 98 - 99