Les Clippers éliminés à l'Ouest, Boston premier de cordée à l'Est

Les Clippers ont mordu la poussière à domicile (104-91) lors de l'ultime rencontre du 1er tour des play-offs NBA face à Utah, qui va maintenant défier Golden State. Boston a pour sa part lancé le 2e tour en dominant Washington (123-111).

Les play-offs sont finis pour les LA Clippers qui ont connu une énième désillusion. Deux jours après une victoire convaincante à Salt Lake City, ils ont sombré face à Utah dans la dernière rencontre du 1er tour. Chris Paul, qui tenait la franchise californienne à bout de bras depuis la blessure de Blake Griffin, a été limité à 13 points, tandis que le Jazz, malgré les déboires avec les arbitres de son pivot français Rudy Gobert --trois fautes personnelles en cinq minutes--, s'est envolé durant la troisième période sous l'impulsion de Derrick Favors (17 pts) et de Gordon Hayward (26 pts). L'intersaison des Clippers pourrait être sanglant: Chris Paul et/ou Blake Griffin pourraient partir tandis que l'entraîneur Doc Rivers est de plus en plus critiqué. Utah, qui n'avait plus dépassé le premier tour depuis 2010 et qui n'avait plus gagné un match N.7 depuis 2007, va avoir fort à faire dès mardi en affrontant Golden State.





Thomas éblouissant malgré le deuil



Les Boston Celtics avaient pourtant très mal débuté la rencontre face aux Wizards, encaissant un cinglant 16-0. Mais Isaiah Thomas a montré la voie. Il a marqué 33 points et fait abstraction d'un drame personnel. La veille, il avait en effet assisté dans l'Etat de Washington aux obsèques de sa soeur cadette morte à 22 ans dans un accident de voiture. Alors que ses dirigeants voulaient qu'il reste auprès des siens, il a retraversé tous les Etats-Unis pour pouvoir disputer le match de dimanche. Grâce à Thomas, Jae Crowder (24 pts) et Al Horford (21 pts), Boston mène une victoire à zéro avant le match N.2, toujours au TD Garden, mardi.