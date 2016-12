Les Cavs cravachent

Cleveland et LeBron James ont failli se faire surprendre à domicile par les Boston Celtics pour le dernier match de 2016 devant leur public.

Cleveland s'est fait peur : alors que les champions NBA en titre menaient de 18 points au début du 4e quart-temps, ils se sont effondrés et ont laissé revenir les Celtics à un point dans la dernière minute. Mais grâce à Richard Jefferson et surtout à Kyrie Irving, 32 points, les Cavaliers ont arraché leur 24e victoire de la saison (124-118).



Malgré ses 23 points, onze passes décisives et huit rebonds, «King James» n'a pas du tout apprécié sa soirée. "J'ai été catastrophique. J'ai été mauvais dans tous les aspects de mon jeu et c'est inacceptable", a regretté le triple champion NBA et quadruple MVP qui est allé jusqu'à présenter ses excuses à ses coéquipiers.



Cleveland a pris ses distances avec son dauphin Toronto, qui a concédé, au lendemain de son revers face à Golden State, une deuxième défaite consécutive, cette fois à Phoenix (99-91). La franchise canadienne accuse désormais deux victoires de retard sur le leader (22 v-10 d), mais conserve une confortable avance sur Boston (3e) et Charlotte (4e) qui affichent le même bilan de 19 victoires et 14 défaites.



Enfin, les Hornets ont dominé Miami (91 à 82) grâce à Nicolas Batum qui a frôlé pour la deuxième soirée de suite le «triple double» avec ses 16 points, 13 rebonds et huit passes décisives.