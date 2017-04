LeBron James en tête des ventes

Les Cleveland Cavaliers arrivent en tête de la liste des ventes de produits dérivés sur le NBAStore.eu, indique la NBA. Le maillot de LeBron James est le plus populaire de la NBA sur le territoire français, en termes de vente.



Le Top 5 est complété par Stephen Curry, Kevin Durant, des Golden State Warriors, Russell Westbrook, des Oklahoma City Thunder, qui atteint la meilleure position qu'il ait jamais faite dans le classement, et enfin le joueur des Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving. Isaiah Thomas (7e), joueur des Boston Celtics, fait ses débuts sur la liste.



Top 10

Top 10 des joueurs les plus populaires sur le NBAStore.eu en France

1. LeBron James (Cleveland Cavaliers)

2. Stephen Curry (Golden State Warriors)

3. Kevin Durant (Golden State Warriors)

4. Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

5. Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

6. James Harden (Houston Rockets)

7. Isaiah Thomas (Boston Celtics)

8. Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)

9. Jimmy Butler (Chicago Bulls)

10. Vince Carter (Memphis Grizzlies)



Top 10 des équipes les plus populaires sur le NBAStore.eu en France

1. Cleveland Cavaliers

2. Golden State Warriors

3. Chicago Bulls

4. Oklahoma City Thunder

5. San Antonio Spurs

6. Toronto Raptors

7. New York Knicks

8. Los Angeles Lakers

9. Boston Celtics

10. Houston Rockets