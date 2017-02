Le transfert de Cousins confirmé

C'est officiel : DeMarcus Cousins va quitter les Sacramento Kings pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans au cours d'un des gros "trade" de l'année. Le club de Sacramento l'a confirmé. Le pivot des Kings va ainsi rejoindre Anthony Davis, la star de la Nouvelle-Orléans, sacré dimanche meilleur joueur du All Star Game.



"Le temps était venu de procéder à un changement et j'ai estimé que c'était la meilleure direction pour notre organisation", a justifié le manager général de Sacramento, Vlade Divac.



Le transfert inclut le départ pour la Nouvelle-Orléans de DeMarcus Cousins et de son coéquipier, l'ailier israélien Omri Casspi. Les Sacramento Kings vont récupérer en échange Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway et deux jeunes joueurs issus de la Draft, c'est à dire de la session de recrutement en NBA des joueurs venus de l'étranger ou du basket universitaire.