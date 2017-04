La remontada fantastique de Cleveland

C'est une nuit exceptionnelle pour Cleveland qui a réussi à combler un retard de 25 points à la mi-temps face à Indiana (119-114). Une performance rare qui est le résultat d'un très bon match de LeBron James.

Cleveland a donc réussi l'exploit d'une remontada fantastique en comblant un retard de 25 points à la mi-temps de la rencontre face et permet donc de battre les Pacers à Indianapolis (119-114). Le tenant du titre mène donc 3-0 dans ce 1er tour des play-offs en NBA. Cette performance est très rare seule la rencontre entre Baltimore et Philadelphie en 1948, avant l'apparition de la NBA, avait vu en phase finale une équipe remonter plus de 20 points d'écart après les deux premiers quarts-temps.



Cette performance a été possible grâce à un match exceptionnel de LeBron James qui a inscrit 41 points pour son équipe, avec 28 seulement dans les deux dernières période. Il a aussi 13 rebonds et 12 passes décisives, pour un triple double à son compteur de la soirée. Avec cette performance, il est devenu le troisième meilleur marqueur des play-offs en passant devant Kobe Bryant.



Du côté de l'Ouest, Memphis a réduit l'écart avec San Antonio qui mène maintenant 2-1. Les Grizzlies se sont imposés 105-94 sur les Spurs et mettent fin à une série de dix défaites consécutives face aux coéquipiers de Tony Parker qui n'a marqué aucun point pour les Spurs en 18 minutes de jeu cette nuit.



Le TOP 05 de la nuit





NP