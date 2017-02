La NBA ne badine pas avec la discipline

Le pivot de Phoenix Alex Len a écopé d'un match de suspension et trois autres joueurs d'une amende après la fin de match houleuse entre Memphis et Phoenix (110-91) mercredi, a annoncé vendredi la NBA. Len qui était remplaçant, est entré sur le terrain pour prendre part à une altercation entre des joueurs des deux équipes. L'Ukrainien purgera son match de suspension vendredi contre Chicago, a précisé la NBA. Troy Daniels, Tyler Ulis et Marquese Chriss ont écopé eux d'une amende de 15.000 dollars après avoir été exclus du match.