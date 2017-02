L'Ouest bat l'Est dans un All Star Game décevant

L'équipe All Star de la Conférence Ouest s'est imposée 192 à 182 face à l'Ouest, dimanche à La Nouvelle-Orléans. Mais ce All Star Game 2017 ne restera pas dans les annales.

Avec 374 points marqués, il s'agit du All Star Game le plus prolifique depuis sa création en 1951. Anthony Davis a ravi le public de La Nouvelle-Orléans, dont il est la star de la franchise des Pelicans, en inscrivant 52 points, qui lui ont permis de battre largement le vieux record de Wilt Chamberlain (42 pts en 1962) et qui lui ont offert le trophée de meilleur joueur du All Star Game. Le meilleur marqueur du Championnat 2016-17, Russell Westbrook a lui aussi affolé les statistiques avec ses 41 points, tandis que Kevin Durant est devenu le quatrième joueur de l'histoire à finir un All Star Game avec un "triple double" avec ses 21 points, dix rebonds et dix passes décisives.



Mais cette rencontre a fait de nombreux déçus qui se sont épanchés sur les réseaux sociaux. La faute à l'accent mis sur l'attaque au détriment de la défense, souvent inexistante, qui a transformé la rencontre en match de gala tutoyant parfois le ridicule.