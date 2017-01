Kevin Durant a encore fait mal à OKC

Pour la deuxième fois cette saison, Kevin Durant n'a pas fait de sentiments face à ses anciens coéquipiers d'Oklahoma City: mercredi, la recrue-vedette de Golden State a assommé le Thunder (121-100) avec ses 40 points personnels. Ses deux meilleurs matchs sous son nouveau maillot, Durant les a réussis contre Oklahoma City. Il avait marqué 39 points début novembre contre le Thunder et, mercredi, il a amélioré d'une unité son record personnel de la saison. Russel Westbrook a pourtant tout essayé: il s'est offert son 21e "triple double" de la saison avec 27 points, 15 rebonds et 13 passes décisives. Mais sa ligne de statistiques est passée au second plan face au récital de Golden State, meilleure équipe du Championnat 2016-17 avec 36 victoires et six défaites.





Résultats de la nuit

Golden State - Oklahoma City 121 - 100

Sacramento - Indiana 100 - 106

Detroit - Atlanta 118 - 95

Boston - New York 106 - 117

La Nouvelle-Orleans - Orlando 118 - 98

Houston - Milwaukee 111 - 92

Philadelphie - Toronto 94 - 89

Washington - Memphis 104 - 101

Charlotte - Portland 107 - 85