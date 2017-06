Kerr défend ses Warriors

L'entraîneur de Golden State Steve Kerr critique les anciennes gloires de NBA qui dénigrent son équipe, en affirmant qu'elle n'aurait aucune chance face aux meilleures équipes de l'histoire, et que le niveau de jeu s'était détérioré. "Ils ont raison", a plaisanté Kerr à l'issue de l'entraînement matinal, à quelques heures du match N.4 de la finale 2017 qui peut offrir aux Warriors le cinquième titre NBA de leur histoire, le deuxième en trois ans. "Ils nous écraseraient, le basket se dégrade avec le temps. Les joueurs sont moins talentueux qu'avant. Les joueurs des années 1950 détruiraient tout le monde", a poursuivi, sur un ton ironique, l'ancien joueur de Chicago et de San Antonio, à la tête de Golden State depuis juillet 2014.



"C'est bizarre comme, dans le sport, l'évolution est inverse à ce qui se passe dans la vie: les joueurs deviennent plus faibles, plus petits, moins talentueux, je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à l'expliquer", a-t-il ajouté en souriant.