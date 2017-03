Jose Calderon à Atlanta

Jose Calderon s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec les Atlanta HAwks. L'ancien meneur international espagnol, 35 ans, a connu une semaine mouvementée : il a été libéré par les Lakers et croyait initialement rejoindre Golden State, quand la franchise d'Oakland a changé d'avis après la blessure de Kevin Durant. Les Warriors ont préféré recruter Matt Barnes, mais ils ont tout de même fait signer un contrat à Calderon, avant de le libérer quelques heures plus tard seulement, non sans avoir déboursé 400.000 dollars.



Atlanta, 5e de la conférence Est, est la cinquième équipe de Calderon depuis ses débuts NBA après Toronto (2006-12), Détroit (2012-13), Dallas (2013-14), les Knicks (2014-16) et les Lakers (2016-17). Le vice-champion olympique en 2008 et 2012 avec l'Espagne, tourne à des moyennes de 3,3 points et 2,1 passes décisives par match cette saison.