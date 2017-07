Joffrey Lauvergne aux Spurs

L'intérieur français Joffrey Lauvergne rejoint les San Antonio Spurs. Après une saison passée entre OKC et Chicago, il prend donc la direction du Texas pour rejoindre Tony Parker.

Laissé libre par les Chicago Bulls, Joffrey Lauvergne a trouvé un accord avec les San Antonio Spurs de Tony Parker. Il s'est engagé pour un contrat de deux saison, à 1,5 million de dollars la première et 1,6 million la seconde. Les Spurs anticipent les départs éventuels de Pau Gasol (peu probable), David Lee et Dewayne Dedmon (beaucou plus probables) qui sont tous sur le marché. Ils avaient donc besoin d'un intérieur supplémentaire.



Le Français avait débarqué en cours de saison à Chicago en provenance du Thunder. Il a tourné à 4,5 points, 3,4 rebonds et 1 passe lors de ses 20 matchs disputés avec les Bulls.



La colonie française des Spurs reste vivace. Livio Jean-Charles va tenter de gagner sa place et pourrait devenir le troisième Frenchie sous contrat cette saison.