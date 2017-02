James et Curry se régalent

LeBron James a inscrit 27 points lors de la victoire de Cleveland face à Minnesota (125-97) tandis que Stephen Curry en a inscrit 39 lors de la victoire de Golden State face à Charlotte (126-111).

Très remonté après le catastrophique mois de janvier de Cleveland, LeBron James a remis à sa place Minnesota (125-97) mercredi. James est passé tout près du "triple double" avec ses 27 points, 12 passes décisives et huit rebonds. Kyrie Irving a lui, en plus de ses 14 points, réussi 14 passes décisives, nouveau record personnel depuis ses débuts en NBA.



La star de Golden State Stephen Curry a pour sa part écoeuré Charlotte (126-111) avec ses 39 points. Les Warriors se sont offerts leur 42e victoire en 49 matches en submergeant Charlotte. Malade et absent dimanche contre Portland, Curry va beaucoup mieux: il a marqué 39 points (14 sur 20 au tir), dont onze paniers à trois points, en seulement 30 minutes!



Le duel des prétendants de la conférence Est entre Boston et Toronto est revenu aux Celtics (109-104) qui ont signé leur cinquième victoire consécutive, leur 31e de la saison (2e), grâce à l'inévitable Isaiah Thomas. Le meneur de poche a marqué 44 points, dont 19 en dernière période où il tourne à une moyenne hallucinante de 10,3 points.



En revanche, Russell Westbrook, grand favori pour le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP), a passé une mauvaise soirée: il a enchaîné un deuxième match de suite sans "triple double" avec ses 28 points, huit passes, cinq rebonds et Oklahoma City s'est largement incliné à domicile face à Chicago (128-100).



Miami poursuit son spectaculaire redressement après sa neuvième victoire de suite contre Atlanta 116 à 93. Le Heat est la meilleure équipe NBA du moment, plus performante encore que Golden State, même s'il occupe une modeste 12e place de la conférence Est (20 v-30 d).



Autre équipe en plein renouveau, Dallas: les Mavericks, vainqueurs coup sur coup de San Antonio et de Cleveland, ont dominé Philadelphie 113 à 95 et signé leur cinquième victoire en six matches, synonyme de 11e place à l'Ouest.





Résultats de la nuit

Golden State - Charlotte 126 - 111

Oklahoma City - Chicago 100 - 128

Dallas - Philadelphie 113 - 95

Boston - Toronto 109 - 104

Brooklyn - New York 90 - 95

Miami - Atlanta 116 - 93

Detroit - La Nouvelle-Orleans 118 - 98

Denver - Memphis 99 - 119

Utah - Milwaukee 104 - 88

Phoenix - LA Clippers 114 - 124

Orlando - Indiana 88 - 98

Cleveland - Minnesota 125 - 97